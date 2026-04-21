طارق مصطفى: كل المدربين اللي شغالين دلوقتي في الزمالك كانوا تحت إيدي

أكد طارق مصطفى مدرب فريق البنك الأهلي السابق، أن مهمة تدريب نادي الزمالك يعد إضافة لسجل أي مدير فني، مشيرا إلى أنه لا يوجد من يستطيع رفض عرضا من القلعة البيضاء.

وحلّ طارق مصطفى ضيفا على برنامج ملعب أون المذاع عبر شاشة أون سبورت، وقال إن الزمالك طلب التعاقد معه خلال وجوده مع نادي البنك الأهلي، ولكن بسبب ظروف عقده مع الأخير تعثرت المفاوضات.



وأضاف: “الكلام كان على إني أجي مدرب مؤقت للزمالك؟ لا مؤقت إيه.. مع احترامي يعني كل المدربين اللي شغالين دلوقتي كانوا تحت إيدي، وقصة مدرب مؤقت في الزمالك خلاص خلصت يعني، ولكن محدش قالي مؤقت دي خالص”.

تترقب إدارة نادي الزمالك قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تداعيات الأحداث التي شهدتها مواجهة أوليمبيك آسفي واتحاد العاصمة، والتي قد تؤثر على شكل المواجهات المقبلة في البطولة.

وكشفت الإعلامية سهام صالح عن وجود اتجاه داخل النادي لمخاطبة الاتحاد الأفريقي بشأن إمكانية إقامة مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة بدون حضور جماهيري.