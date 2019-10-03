عبدالله السعيد يقترب من إنجاز محمود الخطيب في الدوري المصري

اقترب عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز من الدخول لنادي الـ100 في بطولة الدوري المصري وذلك بعد تسجيل هدف في المباراة التي نجح فريقه فيها في الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف امام طنطا.



ويتبقى للسعيد 7 أهداف فقط ليدخل نادي المائة حيث أحرز 50 هدفًا بقميص الأهلي و36 هدفًا بقميص الإسماعيلي و7 أهداف بقميص بيراميدز في بطولة الدوري.



جدير بالذكر أن قائمة اللاعبين الذين تخطوا الـ 100 هدف في الدوري المصري الممتاز أمثال حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضظوي ومصطفى رياض ومحمود الخطيب وأحمد الكأس وجمال عبد الحميد.



