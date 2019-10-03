Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون يتفقد موقع الهجوم على مقر شرطة باريس

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:10 م
ماكرون
ماكرون
Advertisements
أ ش أ
تفقد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، مقر شرطة باريس الذي شهد هجومًا بسكين استهدف عددًا من أفراد الشرطة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ العملية.

وأعلن قصر الإليزيه - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم/الخميس/ - أن الرئيس الفرنسي توجه إلى مقر شرطة باريس لإظهار دعمه وتضامنه مع جميع موظفي مديرية الشرطة.

وأوضحت القناة أن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، توجه أيضًا إلى موقع الحادث وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه منذ أكثر من ساعة وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، ولوران نونيز وكيل وزارة الداخلية الفرنسية بالإضافة إلى فرانسوا مولان النائب العام في الجمهورية الفرنسية.
Advertisements

ترشيحاتنا

الحلاوة عندكو بالوراثة.. حفيدة نادية لطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد

طريقة عمل الأرز باللبن للشيف سالى فؤاد

التموين: استمرار العمل بالمخابز اليوم إلى الثامنة مساء بدلا من الساعة الخامسة

رغم إشادة فايلر بقدراته.. نجم الأهلي يطلب الرحيل الي الاتحاد السكندري.. تفاصيل

رد فعل قوى من الزمالك عن أنباء إعادة لقاء جينيراسيون السنغالي

يحول جسمك لماكينة حرق.. ريجيم يخلصك من 5 كيلوجرامات فى أسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور