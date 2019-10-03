عمر خيرت يحيى حفلا فى الأوبرا .. 20 أكتوبر

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي، يوم 20 و21 أكتوبر الحالى، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.



ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت أجمل مقطوعاته الموسيقية منها: "خلى بالك من عقلك، اللقاء الثانى، غوايش، مسألة مبدأ، الخواجة عبدالقادر، ضمير أبلة حكمت، زى ما هى حبها، عارفة، البخيل وأنا، ١٠٠ سنة سينما، فيها حاجة حلوة، وغيرها من المقطوعات المميزة.



ويستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي، يوم الجمعة 11 أكتوبر، بالمسرح الجديد المفتوح في" كايرو فيستيفال سيتي".