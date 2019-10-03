Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمر خيرت يحيى حفلا فى الأوبرا .. 20 أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:37 م
عمر خيرت
عمر خيرت
Advertisements
أحمد إبراهيم
يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي، يوم 20 و21 أكتوبر الحالى، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت أجمل مقطوعاته الموسيقية منها: "خلى بالك من عقلك، اللقاء الثانى، غوايش، مسألة مبدأ، الخواجة عبدالقادر، ضمير أبلة حكمت، زى ما هى حبها، عارفة، البخيل وأنا، ١٠٠ سنة سينما، فيها حاجة حلوة، وغيرها من المقطوعات المميزة.

ويستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي، يوم الجمعة 11 أكتوبر، بالمسرح الجديد المفتوح في" كايرو فيستيفال سيتي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر خيرت يجرى بروفات مكثفة استعدادًا لحفل ختام مهرجان محكى القلعة

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

عمر خيرت يحيي حفلين بدار الأوبرا

موعد حفل عمر خيرت فى أسوان

عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا ب كايرو فيستيفال سيتي

ترشيحاتنا

رغم إشادة فايلر بقدراته.. نجم الأهلي يطلب الرحيل الي الاتحاد السكندري.. تفاصيل

الكاف في ورطة.. الزمالك وجينيراسيون قيد الانتظار والوداد يترقب.. والترجي يخشى الإعادة

عاجل.. منفذ الهجوم على مقر شرطة باريس يعمل بقسم الاستخبارات

مفاجأة سارة.. الكاف يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري أبطال أفريقيا

محمد صلاح هدية من الله.. كيف تسبب «مو» في اعتناق رجل إنجليزي الإسلام

منهم صالح جمعة.. فايلر يستبعد 8 لاعبين من الأهلي أمام اسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة التضامن تكرم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص أصحاب ذهبية الهند.. صور

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم