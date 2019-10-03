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رياضة

النني أساسيًا في تشكيل بشكتاش لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الأوروبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:43 م
محمد النني - صورة
محمد النني - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
أعلن مدرب بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب وسط منتخب مصر تشكيلته الأساسية لملاقاة نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي في السابعة مساء اليوم، بملعب "فودافون أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

ويلتقى فى نفس المجموعة فريق براجا البرتغالى، الذى يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، أمام ضيفه فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكى، فى السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم.

وجاء تشكيل بشكتاش فى لقاء الليلة على النحو التالى:

حراسة المرمى: كاريوس

الدفاع: دوجلاس ، فيدا ، نيسيب ، ريبونشو

الوسط: الننى ، دورخان ، لييايتش

الهجوم: لينز ، نكودو ، يالسين
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