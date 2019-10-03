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حوادث

تلاعب في منظومة الدفع الإلكتروني.. ننشر التحقيقات في فضيحة ري الشرقية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:11 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
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محمد الطحاوي
كشفت لجنة حصر المخالفات التى شكلت من قبل الأجهزة الرقابية، الإستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه، عن طريق صرفهم لبعض الأشخاص دون وجه علاقة وظيفية أو تعاقدية بينهم وبين الجهة ودون وجود مؤيدات صرف.

وتبين لدي مراجعة مستندات الوحدة الحسابية بالإدارة العامة لري شرق الشرقية، أنه تم صرف مبلغ 4463938 جنيها بعدة أوامر دفع بإسم السيدة " ع ع ح" وتم صرف مبلغ 2027894 جنيها بعدة أوامر دفع للسيدة " ص ال ع ر" ومبلغ 2946765 جنيها بأسم السيدة " ن ع أ" ومبلغ 925449 جنيها، بعدة أوامر دفعت باسم السيدة " ج م أ" وتبين من التحقيقات أن أسماء السيدات الأربعة غير تابعة للإدارة العامة لموارد الري، ولا يوجد أي تعاقدت لدى قسم العقود بأسمائهن سواء كانوا مقاولين أو مفوضين عن طريق مقاولين لإستلام مستحقاتهم المالية، كما لا يوجد أي تعاملات المخازن والمشتريات بأسماء السيدات الأربعة.

وكانت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية كشفت خلال مراجعتهم بعض المستندات بري الشرقية حيث تبين قيام موظفين بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين جنيه.

فيما أكد مصدر بمديرية الري إنه التحقيقات كشفت قيام " ر م" موظفة بالري بالإشتراك مع " ن ع " موظفة بالري، منذ عام 2017 بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه، بأسماء أربع سيدات غير تابعات لري الشرقية، بموجب عدة أوامر دفع دون وجود مؤيدات صرف، وذلك عن طريق التلاعب في منظومة الدفع الإلكتروني، وتبين صرف المبالغ دون وجود علاقة وظيفية أو تعاقدية للسيدات الأربعة.

ومن جانبه فقد قام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، بإبلاغ النيابة العامة بالمخالفات، وتحرر عنها المحضر رقم 5687 إداري قسم ثان الزقازيق لسنة 2019 ، وبالعرض على نيابة قسم ثاني الزقازيق، قررت طلب تحريات مباحث الأموال العامة بشأن واقعة الاستيلاء على المال العام.
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