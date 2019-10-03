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رياضة

تشكيل ناري للمقاصة لمواجهة الزمالك

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:11 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة
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محمد رشاد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد

خط الوسط: خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدي

خط الهجوم: عمرو مرعى
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