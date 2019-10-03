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رياضة

إنبي تحت 15 سنة يهزم الإسماعيلي بخماسية نظيفة في عقر داره

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:28 م
انبي والاسماعيلي
انبي والاسماعيلي
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محمد رشاد
نجح فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 15 سنة مواليد 2004 ، فى الفوز على نظيره الإسماعيلى بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم بملاعب النادى الإسماعيلى بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للفريق البترولى بدورى الجمهورية للناشئين للموسم الرياضي 2020/2019.

أحرز أهداف إنبى كل من أدهم حمدان هدفين ولكل من محمد ممدوح وعادل سيد فضالى وعبدالرحمن جاد هدف.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من عبدالفتاح عباس مديرا فنيا وايهاب دسوقي مدربا عاما ومحمد مرسي مدربا وابراهيم صديق مدرب حراس مرمى واسلام ابو جبل مديرا إداريا.
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