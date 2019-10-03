اضرار التدخين على الفرد .. 11 خطرا يهدد الصحة

اضرار التدخين على الفرد، خطيرة جدا حيث إنها قد تؤدى إلى الموت البطيء، دون عدم وجود أى مبالاة من الإنسان حول تلك الأخطار التى يسببها التدخين على الفرد، حيث أن من بين أضرار التدخين على الفرد هو الإصابة بالسرطانات، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالي اضرار التدخين على الفرد.



اضرار التدخين على الفرد



اضرار التدخين على الفرد لا تتوقف عند زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة فحسب، بل أنه عامل خطر للإصابة بسرطانات، مثل الفم، الحنجرة (صندوق الصوت)، والبلعوم (الحلق) والمريء (أنبوب البلع)، والكلى، وعنق الرحم، والكبد، والمثانة، والبنكرياس، والمعدة، والقولون والمستقيم، وسرطان الدم النخاعي، فضلا عن اضرار أخرى نرصدها فى السطور التالية:-



- التدخين يدمر الشعب الهوائية والحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئة، كما أنه يسبب العديد من أمراض الرئة الأخرى التي يمكن أن تكون سيئة مثل سرطان الرئة.



- الانسداد الرئوي المزمن، هو اسم مرض الرئة طويل الأجل الذي يشمل كلًا من التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، كما أنه يؤدى إلى الوفاة.



- انتفاخ الرئة، حيث تحتوي الرئتان على ملايين الأكياس الصغيرة التي تساعد على وصول الأكسجين إلى الدم، إلا أن التدخين يسبب إنهيار الجدران بين الأكياس وتخلق أكياسًا أكبر ولكن أقل، الأمر الذى يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى الدم.



- يحتوي دخان التبغ على العديد من المواد الكيميائية والجزيئات التي تهيج الشعب الهوائية والرئتين، فعندما يستنشق المدخن هذه المواد ، يحاول الجسم التخلص منها عن طريق صنع المخاط والسعال.



- من اضرار التدخين على الفرد هو الإضرار بقلبك والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إنه سبب رئيسي لأمراض القلب التاجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية.



- كما يسبب التدخين ارتفاع ضغط الدم، ويقلل من قدرتك على ممارسة الرياضة، ويجعل دمك أكثر عرضة للتجلط، كما أنه يقلل مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.



- أما اضرار التدخين على الفرد وعلى الجهاز التناسلي يتمثل فى الإضرار بالصحة الإنجابية للمرأة، فمن الممكن أن تواجه النساء اللائي يدخن صعوبة في الحمل، أما بالنسبة للمرأة الحامل فإنه يسبب مشاكل يمكن أن تؤذي الطفل والأم كالحمل خارج الرحم ، مما قد يهدد حياة الأم.



- يعرض التدخين السيدات للإجهاض والولادات الميتة والرضع الذين يعانون من الشفة المشقوقة أو الحنك وكذلك الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.



-كما تواجه السيدات انقطاع فى الدورة الشهرية نتيجة التدخين.



- أما بالنسبة للرجل فإن التدخين يدمر الشرايين، وتدفق الدم فضلا عن تعرضهم للإصابة بالعجز الجنسي، كما يؤثر التدخين أيضًا على الحيوانات المنوية (مما يقلل من الخصوبة) ويزيد من خطر الإجهاض والعيوب الخلقية.



اضرار التدخين على الصحة



ليس كل المشاكل الصحية المرتبطة بالتدخين تؤدي إلى الوفاة، حيث يؤثر التدخين على الصحة بعدة طرق ، ويؤذي كل عضو من أعضاء الجسم ويسبب الكثير من الأمراض، فمن اضرار التدخين على الصحة تتمثل فى :-



-زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وفقدان الأسنان

- فى حالة الإصابة بجروح فإن الشفاء سيستغرق وقتا أطول

-انخفاض وظيفة الجهاز المناعي

- زيادة خطر مرض السكري من النوع 2

-الشيخوخة المبكرة للجلد

-رائحة الفم الكريهة

-زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

-انخفاض كثافة العظام

-ارتفاع خطر الاصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

-زيادة خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يسبب العمى

-زيادة خطر القرحة الهضمية



مصدر المعلومات موقع cancer.org