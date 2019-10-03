طريقة عمل الحواوشى فى البيت .. وصفة سهلة مكوناتها من مطبخك



-نصف كيلو لحم مفروم

- بصل

- طماطم

- فلفل أخضر

- فلفل أسود

- ثوم

- نصف ملعقة بهارات لحمة



طريقة عمل الحواوشي فى البيت.. الخطوات



- أول خطوة سيدتى لـ عمل الحواوشي فى المنزل تتضمن عجن كل المقادير مع بعض إلى أن تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

- بعده نقوم بتقسيم العجية إلى كور صغيرة نتركها لدقائق.

- أما الحشوة تتضمن خلط مكوناتها من الفلفل والبصل واللحمة جيدا.

- نقوم بعدها بفرد العجينة ونضع الحشوة فى المنتصف ثم نغلقها ونقوم بضغطها حتى تأخذ الشكل الدائري.

- ثم نقوم بوضع العجينة فى صينية وندخلها الفرن على حرارة 180 درجة.



طريقة عمل الحواوشي فى البيت



أما إذا كان أبناؤك سيدتى يرغبون فى تجهيز الحواوشي فى أرغفة عيش عادية تحتاجين سيدتى إلى المكونات التالية:-



- 6 أرغفة عيش بلدي

- نصف كيلو لحم مفروم

- بصلة كبيرة مبشورة

- نصف ملعقة بهارات

- فلفل رومي مقطع

- ملح وفلفل



طريقة عمل الحواوشي



- نقوم بخلط البصلة مع الملح والفلفل والبهارات والفلفل الرومى.

- أضيفى اللحم المفروم على البصل والفلفل وقومى بالتقليب جيدا.

- قمى بفتح أرغفة العيش من الأمام ثم وضع الحشو بداخلها وفردها حتى تملأ الرغيف.

-وضع الأرغفة فى صينية وإدخالها الفرن 30 دقيقة.

- وبعده يكون جاهزا للتقديم بجانب الخضروات الطازجة والسلاطات والعديد من الانخفاضات.

طريقة عمل الحواوشى فى البيت، أكثر مايشغل ربة المنزل، وخاصة أنها تريد أن تقوم بصنع الحواوشي فى البيت، بنفس الطعم الذى يُباع فى المحلات، فعلى الرغم من وجود المكونات فى المنزل إلا أنها لا تعرف الطريقة وماهى المكونات بالضبط لذلك نرصد لك سيدتى فى سياق التقرير التالى طريقة عمل الحواوشى فى البيت.طريقة عمل الحواوشى فى البيت، عليك سيدتى تحضير تلك المكونات من أجل عمل الحواوشي فى البيت وتتضمن:-- ملعقة كبيرة خميرة فورية- كيلو دقيق- ملعقة كبيرة سكر- ربع كوب زيت- رشة ملح- ماء للعجن