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رياضة

طارق حامد يثير الشغب بعد انتهاء لقاء المقاصة ويخرج بالكارت الأحمر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:09 م
طارق حامد
طارق حامد
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عمرو ابوبكر
أثار طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشغب مع حسني فتحي لاعب فريق مصر المقاصة في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافاسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

نشبت مشادة بين طارق حامد لاعب الزمالك و حسني فتحي كابتن فريق مصر المقاصة، مما اثار غضب العديد من اللاعبين واشتبك البعض، ولكن تدخل حكم المباراة وأنهى الأزمة.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأصفر لـ حسني فتحي لاعب مصر المقاصة، وأيضا الكارت الأصفر لطارق حامد الذي حصل على البطاقة الصفراء في بداية الشوط الاول ثم أشهر البطاقة الحمراء وطرد طارق حامد.

جدير بالذكر أن الزمالك، تغلب على منافسه مصر المقاصة بهدف نظيف، وحصد 6 نقاط وتصدر المركز الثالث.
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