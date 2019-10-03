بعدما أثارت الـ سوشيال ميديا.. من هى حفيدة الفنانة نادية لطفي التي خدع كثيرون في صورتها

على مدار الساعات الماضية لم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي عن نشر صورة لإحدى الفتيات الفاتنات على أنها صورة لحفيدة الفنانة نادية لطفي، لما يجمع بينهما من شبه كبير سبب حالة لبث عند الكثيرين على أن تلك الفتاة هى حفيدة الفنانة الكبيرة.



الصورة التي انتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها «تويتر»، حظيت بتفاعل كبير من المتابعين، خاصة لما تتميز به تلك الفتاة من جمال، وما يجمع بين الفتاة الصغيرة صاحبة الملامح المتميزة والفنانة الكبيرة نادية لطفي صاحبة التاريخ الكبير في عالم الفن والسينما من تقارب كبير في الشبه، بلغت إلى حد الوصف: أنها توأم جدتها الفنانة الكبيرة نادية لطفي في الشبه.



لكن للأسف فإن تلك المعلومة التي انساق خلفها الكثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي، والعديد من المواقع الإخبارية، غير صحيحة وعارية تمام من الصحة، وأن تلك الفتاة ليس لها أي علاقة بالفنانة الكبيرة نادية لطفي لا من قريب أو بعيد، وأن ما يجمع بينهما يقتصر على الشبه فقط.

السبب الرئيسي لعدم صحة وجود أي قرابة بين الفتاة الفاتنة التي انتشرت صورتها والفنانة الكبيرة نادية لطفي، هو أن الفنانة ليس لها أي أحفاد غير سلمى البشاري حفيدتها من ابنها الوحيد أحمد عادل البشاري وليس لها أي أبناء غيره.