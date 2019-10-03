طلاب يرددون أغنية أنا ابن مصر في مدرسة النيل احتفالا بانتصارات أكتوبر.. فيديو

قام طلاب مدرسة النيل بالسادس من أكتوبر، بترديد أغنية أنا ابن مصر، بالتزامن مع احتفالات المدارس المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعليمات لجميع المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 /2020، توصي بغرس قيم المواطنة، وروح الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب من خلال الالتزام بتحية العلم.



وشددت الوزارة على أهمية أداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني خلال الطابور المدرسي.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفيديو الخاص بترديد طلاب مدرسة النيل لأغنية انا ابن مصر.