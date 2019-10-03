آرسنال يحقق فوزا كبيرا على ستاندر دو لياج البلجيكي 4-0 في الدوري الأوروبي

حقق فريق آرسنال الإنجليزي، فوزا كبيرا على ضيفه ستاندر دو لياج البلجيكي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



أحرز رباعة آرسنال، جابرييل مارتينيلي "هدفين" في الدقيقتين 14 و16، وجوزيف ويلوك في الدقيقة 22، وداني سيبايوس في الدقيقة 57.



الفوز رفع رصيد آرسنال إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة للمسابقة الأوروبية، بينما توقف رصيد الفريق البلجيكي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.



وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها، فاز خيتافي الإسباني على كراسنودار الروسي بنتيجة 2-1، ولاتسيو الإيطالي على رين الفرنسي 2-1، وسيلتك الأسكوتلندي على كلوج الروماني 2-0، وسبورتينج لشبونة البرتغالي على لاسك لينز النمساوي 2-1، وآيندهوفن الهولندي على روزنبورج النرويجي 4-1، وآينتراخت فرانكفورت الألماني على فيتوريا جيماريش البرتغالي 1-0، وتعادل طرابزون سبور التركي مع بازل السويسري بنتيجة 2-2، ومالمو السويدي مع كوبنهاجن الدانماركي 1-1، ولوجانو السويسري مع دينامو كييف الأوكراني بدون أهداف.