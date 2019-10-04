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برلمان

الوفد: مبادرة «بيت الأمة مع المرأة» تأتى فى إطار اهتمام الدولة بالسيدات ودورهن

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:55 ص
المهندس حمدى قوطة،
المهندس حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
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معتز الخصوصى
أكد المهندس حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة بالحزب، أن مبادرة «الوفد مع المرأة» التي أطلقها الحزب، تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وبإيمان الوفد بدورها المجتمعي الفعال وما تحملته من أعباء خلال العهود الماضية لدعمها لأمن واستقرار الوطن والعبور به الي بر الأمان.

وقال «قوطة» في بيان له ، لا يمكن ان نغفل الدور الوطني الذي لعبته المرأة المصرية عبر التاريخ، مؤكدا أن الحديث عن دور المرأة في بناء المجتمع كبير وعظيم، وان مساندتها وتكريمها في الوقت الراهن اقل ما يمكن ان نقدمه لها.

وأشار رئيس صناعة الوفد، الي ان اللجنة التنسيقية بالحزب انتهت من استعداداتها لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في بورسعيد في حلقتها الثانية بعد غدا السبت، وذلك تتفيذا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع لهم والعمل علي حل مشاكلهم.

وأوضح "قوطة" أن فعاليات المبادرة تتركز على التفاعل مع قضايا المرأة واهتماماتها، وتنقسم إلى شقين، الأول: "التكافل مع المرأة المعيلة" وذلك من خلال اقامة مشروعات تتميز بالتنمية المستدامة والمساعدة بمشروعات سيتم متابعتها من خلال لجان متخصصة بلجان الوفد فى كل المحافظات"، فيما يهتم الشق الثاني بـ"تثقيفها وتوعيتها بأهمية دورها الفعال فى المجتمع".
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