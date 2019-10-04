20 صورة تكشف حكاية 4 مصريين في مهمة أثرية ناجحة بالصين

نجح 4 من الأثريين المصريين في حصد إعجاب المشاركين في برنامج تدريبي عن حماية التراث في البلدان النامية،والذي عقد في الصين وكان الأثريون الأربعة ضمن المشاركين فيه.



الأثريون الأربعة هم الدكتور مؤمن سعد مدير إدارة البحث العلمي بالكرنك وسارة حسن أمينة المتحف المصري بالتحرير وأسماء محمد الاثرية بإدارة المنظمات الدولية وسلمي مدبولي الاثرية بالمتحف المصري الكبير.



وكشف لنا د.مؤمن سعد تفاصيل المشاركة،حيث قال أنه فكر في تنظيم مؤتمر داخل برنامج التدريب،وذلك بعنوان"تبادل حضارات تبادل معرفة"،موضحا أن الفكرة تولدت لديه عندما وجد انه ضمن عدد 19 دولة مشاركة لا يعرفون الا أسماء بعضهم ط،ويتلاقون فقط في قاعة المحاضرات والزيارات الميدانية.



وتابع:وقد بادرت بالحديث مع المنظمين للبرنامج التدريبي،وذلك حول إمكانية اعدادهم ليوم كامل تتبادل فيه هذه الدول خبراتها،وتلقي نظرة على تراثها وثقافاتها، إلا ان هذا لم يكن ضمن فعاليات البرنامج التدريبي.



وقال: وهنا طلبت من إدارة البرنامج التدريبي إمكانية تنظيم حدث يمكن اعتباره مؤتمرا مصغرا يضم كل الدول المشاركة، وبالفعل لم يتوان الجانب الصيني عن قبول الفكرة،لكنه شرطها بقبول الدول المشاركة للانضمام،وفي حالة موافقتها سيتبع الترتيبات بين مؤمن وادارة البرنامج التدريبي من الصين.



وتابع:شجع الجميع وتجاوز عددهم 40 مشاركا ووافقوا عليها، وشاركني زملائي من الوفد المصري في التنظيم،وكونا فريق عمل وقمنا



وقمنا بعمل فريق عمل مصري خالص وتم توزيع الأدوار على كامل الفريق ليكون التنظيم مصري خالص واقتصر دور الجانب الصيني في المؤتمر علي التشجيع والمباركة والتحفيز، وقام الفريق المصري بحصر الدول الراغبة في المشاركة وتجميع المادة العلمية منهم.



وتابع: اخترنا شعار للمؤتمر وهي الالهة سشات الهة الكتابة عند المصري القديم لتكون شعار المؤتمر ببكي، وتضمن المؤتمر عدد 14 دولة،وشاركنا بمحاضرة عن حماية التراث الثقافي لمصر، وقدمت خلالها عرضًا موجزا عن تاريخ مصر ومواقعها المسجلة علي قائمة التراث العالمي.



كما ألقت محاضرتنا الضوء علي الدور الريادي للمتحف المصري ومتحف الحضارة ومركز التراث بالقرية الذكية،كذلك المتحف الكبير ومركز الترميم به،كما عرضنا لملف وادي النطرون الذي سيحسم أمره أكتوبر،وسنحتفل قريبا بضمه الي قائمة التراث العالمي،كما القت المحاضرة الضوء علي اوبرا عايدة المقرر إقامتها في حدث عالمي بالدير البحري بغرب الأقصر،وانتهت المحاضرة بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ مصر عبر العصور .