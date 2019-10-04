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منوعات

بسبب البخور.. شاهد جريمة سرقة وقتل بشعة في أحد محلات الرياض

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:45 ص
جريمة قتل
جريمة قتل
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عزة عاطف
هاجم أحد اللصوص مواطن سعودي وقام بسرقة علب من البخور كان الرجل قد وضعها في سيارته، وفر السارق بمجموعات البخور لينتقل إلى مصيبة أخرى.

فلم تتوقف جريمته عند سرقة علب البخور فقط، بل لجأ إلى أحد المجالات بمدينة الرياض ليبيع كل ما معه منها، وعندما لاحظ صاحب المحل اسم صاحبه علي البخور الأصلي عليها قام بالاتصال به.

حضر المواطن على الفور إلى محل بيع البخور حيث وقف السارق ليبيع البضاعة، وقام برفع هاتفه ليصور اللص متلبسًا، لكن نشبت مشاجرة عنيفة بينهما انتهت بكارثة.

قام السارق بقتل المواطن أثناء الشجار وتحفظت صحيفة المرصد على أسماء الجاني والضحية لحين إصدار شرطة الرياض بيانًا رسميًا بتفاصيل الحادث.
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