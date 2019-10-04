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فن

لقاء الخميسي تنشر تيزر أول أغنية من فيلمها الجديد.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:58 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تيزر أغنيتها الجديدة من فيلم "الفارس والأميرة"، وعلقت على الفيديو: "قريبا جدا".

وكشفت الخميسي، خلال استضافتها في برنامج "آخر النهار"، بعد غياب أكثر من أربع سنوات عن الساحة الفنية أنها أسست فرقة لتقدم من خلالها موهبتها الغنائية، مؤكدة إلى أنها تسعى للاتجاه إلى الغناء في الفترة المقبلة، وأنها ترغب في إيصال رسالة إيجابية إلى الشباب.

فيلم "الفارس والأميرة"، يشارك فى بطولته بالأداء الصوتي كل من: محمد هنيدي، مدحت صالح، دنيا سميرغانم، ماجد الكدواني، عبد الرحمن أبو زهرة، عبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح، أمينة رزق. وهو عمل من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، ويشارك بالغناء فيه الفنان مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسي.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك لحقوق النساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقررترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.
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