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أخبار البلد

أمطار على شمال البلاد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا السبت، مائل للحرارة على شمال البلاد حار على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

بينما يكون الطقس، بعد غدا الأحد، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 22، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين 30 إلى 29 درجة، وتكون على الوجه البحري والقاهرة ما بين 35 إلى 33، أما على جنوب سيناء والغردقة تكون ما بين 36 إلى 35، أما على شمال الصعيد تكون 37، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 درجة، ويكون الطقس غائم جزئيا على عدة مناطق من سواحل البلاد.
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