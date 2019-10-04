شرطة الرياض تطيح بالسعودي معنف طفله بالقداحة.. فيديو

أكد المتحدث باسم شرطة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بتمكن القوات من إلقاء القبض على الرجل معذب الطفل بحرقه والذي انتشر مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف التويجري وفقا لما نشرته صحيفة المدينة السعودية، أن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هويته؛ حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.



ويرصد مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجلا سعوديا يتعدي على طفل ويعنفه ويروعه باستخدام قداحة لإخافته.



وتابع البيان: أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل، إن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من الفيديو المتداول.



وطلب «أبا الخيل» ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف التواصل مع حساب الوزارة على "تويتر" ‎@mlsd_1919 أو الاتصال على 1919.



من جانبهم، أطلق نشطاء على مواقع التواصل هاشتاق #انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم لاستنكار هذه الحادثة، وطالبوا بإيقاع أشد العقوبات بحق معنفي الأطفال.



ويعتبر الفيديو الأخير الذي عرف بـ #معنف_طفله هو الفيديو الثاني الذي ينتشر في أوساط التواصل الاجتماعي السعودية يرصد حالة تعذيب لأطفال على يدي ذويهم، وكان الفيديو الأول #معذب طفله الذي أثار الاستياء بين الاسر السعودية في المملكة وخارجها في الخليج العربي لوالد فلسطيني مقيم بالمملكة يضرب طفلته ذات الثلاثة أعوام، وهو ما دفع جمهور السوشيال ميديا للمطالبة بعقوبته متسائلين عن مصير الطفلة والآثار النفسية التي قد تتعرض لها نتيجة العنف الأسري، والذي يعد من أخطر المشاكل التى تواجه الأطفال فى مجتمعنا العربي.



ونجحت الشرطة السعودية أيضا في ضبطة وتوقيفه ومساءلته عن الفعل العنيف الذي ارتكبه بحق طفله.