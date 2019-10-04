شراكة بين سارة الطباخ وهاني فرحات لتنظيم حفلات ومهرجانات

اتفقت الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن" مع المايسترو هاني فرحات مالك شركة "2HO"علي شراكة استراتيجية بينهما.



وتنص بنود الشراكة بين سارة الطباخ وهاني فرحات علي توءمة بين الشركتين في الساحة الفنية وتنظيم حفلات ومهرجانات دولية بالوطن العربي، كما تتولي شركة "إيرث برودكشن" إدارة أعمال المايسترو في كل حفلاته.



من ناحية أخرى، وقعت المنتجة سارة الطباخ عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل الشاب حازم ايهاب، ومن المنتظر أن تعلن خلال الفترة المقبلة عن أكثر من إسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.



كما تعاقدت الفنانة مي عمر مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة " ايرث برودكشن " لإدارة اعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة بعد صداقة طويلة بين الثنائي توجت بالعمل، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار افضلها خلال الفترة القادمة،وتم توقيع العقد في مكتب المحامي حسام السنهوري بالزمالك.



