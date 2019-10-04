مران ترفيهي للاعبي الأهلي في أسوان

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص فقرة ترفيهية على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري.



وأدى اللاعبون فقرة كرة اليد بالقدم في إطار تخفيف حدة التدريبات في ظل تلاحم المباريات.



وأنهى الأهلي استعداداته لخوض المباراة التي من المقرر أن تقام في الثالثة غدا السبت على ملعب أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.



