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رياضة

ربنا يصبركم.. اسلام الشاطر ناعيًا والد سيد معوض

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:02 م
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
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محمد بدران
نعى الاعلامى اسلام الشاطر ولاعب منتخب مصر السابق، والد الكابتن سيد معوض مدرب منتخب مصر، الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتب اسلام الشاطر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"‏‎‏‏‏‎@sayedmoawad1 البقاء والدوام لله يا حبيبي ربنا يصبركم".

واعلن سيد معوض خبر وفاة والده عبر حسابه بموقع تويتر: قائلًا " إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله توفي والدي وحبيبي وأغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

يذكر ان سيد معوض يتولى منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفي و أيمن طاهر.



ربنا يصبركم.. اسلام الشاطر ناعيًا والد سيد معوض
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