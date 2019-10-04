أركان خطبة الجمعة .. 5 أمور واجبة و8 مستحبة لـ الخطيب فعله

أركان خطبة الجمعة .. اختلف الفقهاء في أركان الخطبة وما عليه أكثرهم أنها 5 أركان، أولها: حمد الله تعالى وهذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة واستدل له بحديث: «كل كلام لا يُبدَأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود وهو ضعيف. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: «كانت خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله» وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم





أركان خطبة الجمعة

الركن الثاني من أركان خطبة الجمعة: هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه عندهم أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله -صلى الله عليه وسلم- كالأذان.





الركن الثالث من أركان الخطبة: الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى: ودليله أن مقصود الخطبة هو الوعظ وأتم ما يحصل به المقصود هو الأمر بالتقوى، قال النووي: وهل يتعين لفظ الوصية؟ فيه وجهان: الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب والجمهور لا يتعين بل يقوم مقامه أي وعظ كان، والثاني حكاه القاضي حسين والبغوي وغيرهما من الخراسانيين أنه يتعين كلفظ الحمد والصلاة، وهذا ضعيف أو باطل، لأن لفظ الحمد والصلاة تعبدنا به في مواضع، وأما لفظ الوصية فلم يرد نص بالأمر به ولا بتعيينه.





الركن الرابع من خطبة الجمعة: فهو قراءة آية من القرآن، ودليله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس».





واستدل به ابن قدامة، وفي صحيح مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ (ق) على المنبر يوم الجمعة، ونقل النووي أربعة أوجه للشافعية في حكم قراءة الآية في الخطبة, والصحيح في المذهب وعليه نص الشافعي في الأم وجوب قراءة آية في إحدى الخطبتين.





أركان خطبة الجمعة

الركن الخامس: هو الدعاء للمؤمنين وفيه قولان للشافعية فقال كثير منهم بالاستحباب وقال جماعة بالوجوب وصححه النووي ودليلهم جريان العمل به منذ عصر السلف، وذكر النووي أن مذهب أحمد ركنية هذه الخمسة في الخطبة، وفيما قاله نظر فقد نص الموفقفي المغني وغيره من الحنابلة على أن الدعاء للمؤمنين في الخطبة مستحب.





سنن خطبة الجمعة

يستحب للخطيب أن يكون متطهرًا من النجاسة ومن الحدثين الأصغر والأكبر، لابسا أحسن ثيابه، ويسلم على الناس، ويخطب عن المنبر، وأن يقبل على الناس بوجهه، وأن يصدق الناس في الوعظ والتذكير بكلام مترسل معرب مبين، ويقصر خطبته فلا يطولها، ويجعلها خطبتين.





أركان خطبة الجمعة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن خطبة الجمعة لها أركان، أولها الحمد والثناء على الله ولابد فيه من ظهور لفظ الجلالة، فمن أخفى لفظ الجلالة أو أضمره فلا تصح خطبته كأن يقول "الحمد لوليه والصلاة على نبيه.





وأضاف جمعة، في فيديو له، أن الركن الثاني، هو الصلاة والسلام على رسول الله ولا يشترط الصلاة على آل النبي، أما الركن الثالث: احتواء الخطبة على آية يأمر فيها بالتقوى مثل قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".



