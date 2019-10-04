روشتة علاجية من دار الإفتاء لمن يعاني من كثرة الوساوس.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي يعاني من كثرة الوساوس في حياته، ينبغي عليه عدم الانسياق وراءها والاستعاذة بالله من الشيطان.



وأضاف الورداني في فيديو بثته دار الإفتاء عبر يوتيوب، ردًا على سؤال: أعاني من كثرة الوسواس في حياتي عامة فماذا أفعل؟ أن مريض الوسواس القهري أحيانًا يحتاج إلى العلاج الطبي واستشارة الطبيب، مشيرًا إلى أنه قد ينتج من حالة من الاضطراب النفسي.



وأشار إلى أن الوسواس الذي بلغ مرحلة متأخرة ويسيطر على الإنسان، تتم معالجته بعدم الالتفات إليه أولًا ومن ثم كثرة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: " الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)"، لافتًا ثالثًا: إلى ضرورة العلاج الطبي لبعض الحالات التي تعاني اضطرابات نفسية.