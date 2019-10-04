هنطلع عينه.. فريدة الشوباشي: أردوغان مش عارف يحكم تركيا هيحكمنا إزاي.. فيديو

هاجمت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلة:" أردوغان لا يستطيع أن يحكم تركيا، فكيف يستطيع أن يحكم مصر وينفذ مخطط الخلافة العثمانية الواهمة، مضيفة:" إحنا هنطلع عنيه".



وقالت فريدة الشوباشي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز":" إحنا طلعنا عين الإمبراطورية البريطانية وخرجت من مصر، وكذا الأمر مع إسرائيل، في حرب الاستنزاف لن أنسى قول رجل مخابرات اسرائيلي إن حرب الاستنزاف كانت أطول وأشرس وأوجع حرب خاضتها إسرائيل مع العرب".



وتابعت فريدة الشوباشي:" المرأة المصرية لديها عزة نفس مرتفعة تجاه الوطن ولا تخشى العدو على مر التاريخ في مصر"، لافتة إلى أن المرأة المصرية محصنة وكانت ملكة منذ 5 آلاف سنة وكانت في أول صفوف الثورات على مر التاريخ".

