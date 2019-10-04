ملطشة القلوب تقترب من مليوني مشاهدة

تمكن الفنان الشاب مصطفى شوقي، من تحقيق نسب مشاهدة عالية من خلال فيديو كليب أغنيته الجديدة "ملطشة القلوب"، والتى طرحها عبر القناه الرسمية لشركة فري ميوزيك - نصر محروس.



حققت الاغنية ما يقرب من 2 مليون مشاهدة ، وهو ما اهلها للتواجد داخل قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



أغنية "ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، ميكس والماستر بـ استوديو إم ساوند : هاني محروس، وإنتاج : فري ميوزيك - نصر محروس، ومن إخراج نصر محروس.