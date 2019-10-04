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فن

سمية الخشاب تكشف تطورات علاقتها بـ أحمد سعد بعد الطلاق

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:34 م
أحمد سعد - سمية الخشاب
أحمد سعد - سمية الخشاب
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سعيد فراج
حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج «إنسايدر بالعربي» عبر قناة دبي الفضائية، أجابت من خلاله على عدد من التساؤلات حول حياتها الفنية والشخصية، من بينها علاقتها بمطلقها الفنان أحمد سعد، بعد أشهر من انفصالهما.

وقالت سمية الخشاب في اللقاء، إنها تحتفظ بعلاقة الصداقة مع أحمد سعد بعد الطلاق قائلة: «مفيش بنا غير كل الخير وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وهو كمان»، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي خلافات بينهما ولم يتدخل أي وسطاء لتسويتها.

كان الفنان أحمد سعد، قد أعلن منذ فترة طلاقه لـ سمية الخشاب ولكن الأخيرة ظهرت فى أحد البرامج وقالت إنها كانت تطالبه بالطلاق قبل أن يتم رسميا بعدة أشهر.

على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.

يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.

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