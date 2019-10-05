تعرف على المسافة بين مدينة بني سويف والمدن المهمة فى مصر

تقع محافظة بني سويف جنوب محافظة القاهرة ويطلق عليها بوابة الصعيد الشمالية، وعاصمتها مدينة بني سويف، يبلغ عدد سكانها 3.270.686 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2006، ومساحتها 10954 كم2 ، ويعيش جميع سكانها علي ضفاف نهر النيل ماعدا سكان مركزي إهناسيا وسمسطا.
ويقدم "صدى البلد" خدمة معرفة المسافة بين عاصمة المنوفية "شبين الكوم" والمدن الهامة فى مصر:
المسافة بين بنى سويف والمدن الهامة فى مصر
بني سويف - القاهرة 111 كم
بني سويف-الإسكندرية 257 كم
بني سويف- أسوان 584 كم
بني سويف- أسيوط 210 كم
بني سويف- إدفو 490 كم
بني سويف- إسنا 445 كم
بني سويف- الأقصر 408 كم
بني سويف- الإسماعيلية 205 كم
بني سويف- الرحاب 116 كم
بني سويف- السويس 172 كم
بني سويف- الطور 268 كم
بني سويف- الغردقة 359 كم
بني سويف- الفيوم 35 كم وهي أقل مسافة بين محافظة بني سويف والمحافظات الأخرى في مصر
بني سويف- القاهرة الجديدة 111 كم
بني سويف - المحلة الكبرى 211 كم
بني سويف- المعادي 100 كم
بني سويف- المنصورة 220 كم
بني سويف- المنيا 112 كم
بني سويف- بنها 154 كم
بني سويف- بورسعيد 268 كم
بني سويف- دمنهور 189 كم
بني سويف- دمياط 269 كم
بني سويف- دهب 342 كم
بني سويف- دهشور 76 كم
بني سويف - رأس سدر 165 كم
بني سويف- رشيد 253 كم
بني سويف- سانت كاترين 285 كم
بني سويف- سقارة 86 كم
بني سويف- سوهاج 288 كم
بني سويف- شرم الشيخ 355 كم
بني سويف- طنطا 190 كم
بني سويف- قنا 363 كم
بني سويف- كرداسة 106 كم
بني سويف- كفر الشيخ 197 كم
بني سويف- كوم أمبو 546 كم
بني سويف- مدينة 6 أكتوبر 82 كم
بني سويف- مرسى مطروح 448 كم
بني سويف- نويبع 354 كم
وتتألف محافظة بني سويف بشكلٍ عام من 7 مراكز إدارية هي بني سويف، وناصر، والواسطي، وإهناسيا، وببا، وسمسطا، والفشن.
ويبلغ عدد قرى محافظة بنى سويف 225 قرية خلال عام 2004، وكان لمركز سمسطا النصيب الأقل، وكانت قرية بنى خالد بمركز ببا الأقل كثافة سكانية، حيث يقطنها 550 نسمة فقط، بينما تعد قرية مازورة الأعلى من حيث الكثافة السكانية، فقد بلغ عدد سكانها 28.663 نسمة، ومع ذلك تعد محافظة بنى سويف من إحدى أصغر محافظات مصر.
ويقدم "صدى البلد" خدمة معرفة المسافة بين عاصمة المنوفية "شبين الكوم" والمدن الهامة فى مصر:
المسافة بين بنى سويف والمدن الهامة فى مصر
بني سويف - القاهرة 111 كم
بني سويف-الإسكندرية 257 كم
بني سويف- أسوان 584 كم
بني سويف- أسيوط 210 كم
بني سويف- إدفو 490 كم
بني سويف- إسنا 445 كم
بني سويف- الأقصر 408 كم
بني سويف- الإسماعيلية 205 كم
بني سويف- الرحاب 116 كم
بني سويف- السويس 172 كم
بني سويف- الطور 268 كم
بني سويف- الغردقة 359 كم
بني سويف- الفيوم 35 كم وهي أقل مسافة بين محافظة بني سويف والمحافظات الأخرى في مصر
بني سويف- القاهرة الجديدة 111 كم
بني سويف - المحلة الكبرى 211 كم
بني سويف- المعادي 100 كم
بني سويف- المنصورة 220 كم
بني سويف- المنيا 112 كم
بني سويف- بنها 154 كم
بني سويف- بورسعيد 268 كم
بني سويف- دمنهور 189 كم
بني سويف- دمياط 269 كم
بني سويف- دهب 342 كم
بني سويف- دهشور 76 كم
بني سويف - رأس سدر 165 كم
بني سويف- رشيد 253 كم
بني سويف- سانت كاترين 285 كم
بني سويف- سقارة 86 كم
بني سويف- سوهاج 288 كم
بني سويف- شرم الشيخ 355 كم
بني سويف- طنطا 190 كم
بني سويف- قنا 363 كم
بني سويف- كرداسة 106 كم
بني سويف- كفر الشيخ 197 كم
بني سويف- كوم أمبو 546 كم
بني سويف- مدينة 6 أكتوبر 82 كم
بني سويف- مرسى مطروح 448 كم
بني سويف- نويبع 354 كم