تعرف على المسافة بين مدينة بني سويف والمدن المهمة فى مصر

وتتألف محافظة بني سويف بشكلٍ عام من 7 مراكز إدارية هي بني سويف، وناصر، والواسطي، وإهناسيا، وببا، وسمسطا، والفشن.





تقع محافظة بني سويف جنوب محافظة القاهرة ويطلق عليها بوابة الصعيد الشمالية، وعاصمتها مدينة بني سويف، يبلغ عدد سكانها 3.270.686 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2006، ومساحتها 10954 كم2 ، ويعيش جميع سكانها علي ضفاف نهر النيل ماعدا سكان مركزي إهناسيا وسمسطا.ويبلغ عدد قرى محافظة بنى سويف 225 قرية خلال عام 2004، وكان لمركز سمسطا النصيب الأقل، وكانت قرية بنى خالد بمركز ببا الأقل كثافة سكانية، حيث يقطنها 550 نسمة فقط، بينما تعد قرية مازورة الأعلى من حيث الكثافة السكانية، فقد بلغ عدد سكانها 28.663 نسمة، ومع ذلك تعد محافظة بنى سويف من إحدى أصغر محافظات مصر.ويقدم "صدى البلد" خدمة معرفة المسافة بين عاصمة المنوفية "شبين الكوم" والمدن الهامة فى مصر:المسافة بين بنى سويف والمدن الهامة فى مصربني سويف - القاهرة 111 كمبني سويف-الإسكندرية 257 كمبني سويف- أسوان 584 كمبني سويف- أسيوط 210 كمبني سويف- إدفو 490 كمبني سويف- إسنا 445 كمبني سويف- الأقصر 408 كمبني سويف- الإسماعيلية 205 كمبني سويف- الرحاب 116 كمبني سويف- السويس 172 كمبني سويف- الطور 268 كمبني سويف- الغردقة 359 كمبني سويف- الفيوم 35 كم وهي أقل مسافة بين محافظة بني سويف والمحافظات الأخرى في مصربني سويف- القاهرة الجديدة 111 كمبني سويف - المحلة الكبرى 211 كمبني سويف- المعادي 100 كمبني سويف- المنصورة 220 كمبني سويف- المنيا 112 كمبني سويف- بنها 154 كمبني سويف- بورسعيد 268 كمبني سويف- دمنهور 189 كمبني سويف- دمياط 269 كمبني سويف- دهب 342 كمبني سويف- دهشور 76 كمبني سويف - رأس سدر 165 كمبني سويف- رشيد 253 كمبني سويف- سانت كاترين 285 كمبني سويف- سقارة 86 كمبني سويف- سوهاج 288 كمبني سويف- شرم الشيخ 355 كمبني سويف- طنطا 190 كمبني سويف- قنا 363 كمبني سويف- كرداسة 106 كمبني سويف- كفر الشيخ 197 كمبني سويف- كوم أمبو 546 كمبني سويف- مدينة 6 أكتوبر 82 كمبني سويف- مرسى مطروح 448 كمبني سويف- نويبع 354 كم