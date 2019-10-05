عمرو دياب يرفع نسبة الإشغالات الفندقية في العقبة

كشفت صحيفة الغد الأردنية عن ارتفاع نسبة الاشغالات الفندقية في المدينة بالتزامن مع حفل النجم الكبير عمرو دياب.





وقالت الصحيفة في تقرير لها إن نسبة الإشغال الفندقي في العقبة ارتفعت خلال الأيام الماضية لتصل الي 95 % تزامنا مع إقامة الحفل الفني الذي يحييه الفنان عمرو دياب، مساء الجمعة، بدعوة من شركة واحة آيله كاسلوب غير تقليدي لتسويق منتج الشركة السياحي العقاري.





وتشهد الحركة التجارية نشاطا ملموسا من قبل القادمين لحضور الحفل من عدة دول عربية من سوريا وفلسطين اضافة الى الأردنيين الذين يتابعون أعمال الفنان.



