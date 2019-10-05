لفظ خارج.. هيفاء وهبي تهاجم متابعًا على انستجرام انتقد صورها

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، مستخدمة لفظ خارج، بعدما هاجمها المتابع بتعليق، سبها فيه بلفظ خارج أيضًا، قبل أن ترده له هيفاء.



في البداية، نشرت هيفاء وهبي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، لتنهال عليها التعليقات التي جاء كثير منها منتقدًا لها، فقال أحدهم: «انتي و***» مستخدمًا لفظ خارج، لترده له «هيفاء» في تعليق آخر، قائلة: «اكيد مش أو** منك».



وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.



وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.



وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.