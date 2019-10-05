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رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان بالدوري المصري

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:47 ص
الأهلي
الأهلي
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أحمد هاني
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي مع مضيفه أسوان بالجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري

وقال مهيب عبر برنامجه "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن تشكيل الأهلي لمباراة الغد مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأيمن أشرف ومعلول وربيعة وأحمد فتحي في خط الدفاع إضافة إلى حمدي فتحي وعمرو السولية في وسط الميدان ورمضان صبحي وقفشة وحسين الشحات إضافة إلى أجاي في خط الهجوم.

وتقام المباراة اليوم في الثالثة عصرًا على ملعب أسوان ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن النادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن إذاعة المباراة تليفزيونيا وذلك حرصًا على إرضاء جماهير الكرة المصرية.

يذكر أن نادي أسوان رفض إذاعة المباراة تليفزيونيًا بسبب أزمة مع الشركة الراعية وكان قرر إذاعتها أرضيًا فقط لعدم حل تلك الأزمة.
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