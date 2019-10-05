مرتضى منصور يكشف عن شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك .. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جلسته مع الصربي ميتشو ولاعبي الفريق عقب مباراة مصر المقاصة فى الأسبوع الثاني بالدوري المصري.



وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: " الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قالا لي لو لم نحقق البطولات في الفترة القادمة مع الزمالك، نفضل الرحيل، لا يهمنا المال في المقام الأول".



وأردف: " ساسي تحدث أنه عائد من إصابة قوية منذ فترة، وتراجع مستواه أمر طبيعي ، التشكيل الأمثل للزمالك لم يأتي من ميتشو حتى الآن، ويحتاج لعدة مباريات من أجل الاستقرار على التشكيل المناسب، القادم للزمالك أحسن".