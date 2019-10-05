حكومة العراق ترفع حظر التجول وزيادة جديدة في أعداد القتلى.. وإيران تستهدف الانتخابات الأمريكية بحملات قرصنة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البيت الأبيض يصدر بيانًا حول أزمة سد النهضة

نبيل القروي: "حركة النهضة" هي الحاكم الفعلي لتونس

الصدر يدعو حكومة عبد المهدي للاستقالة وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات

أمريكا تقدم 25 مليون دولار لدعم برنامج ليونيسف بشأن اليمن

مايكروسوفت: قراصنة إيرانيون حاولوا اختراق حملة مرشح رئاسي أمريكي





قالت "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.





وذكرت "القبس" أن البيت الأبيض أعلن دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون متبادل المنفعة حول تشغيل سد النهضة، داعيًا جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون الحقوق ويحترم حصة كل دولة من مياه نهر النيل.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن مفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق قالت إن 60 شخصًا على الأقل قتلوا في المظاهرات العنيفة المستمرة في جميع أنحاء العراق لليوم الرابع على التوالي، فيما رفع المتظاهرون من سقف مطالبهم والدعوة لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.





وذكرت "الجريدة" أن رئيس الوزراء العراقي أمر برفع حظر التجول في بغداد بدءا من الساعة الخامسة فجر السبت بالتوقيت المحلي ذلك لضرورات ومتطلّبات المواطنين في حياتهم اليوميّة





وأشارت "الراي" إلى أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.





وقالت "الأنباء" إن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، الموقوف نبيل القروي وجه رسالة إلى أنصاره، قال فيها إن الحاكم الفعلي للبلاد هو حزب حركة النهضة الإخوان، وأنّ موقع حزب تحيا تونس وعلى رأسه يوسف الشاهد في الائتلاف الحاكم ليس إلاّ دور الوسيلة واليد التي تنفّذ".





وأضاف: "هذا هو تجسيد برنامج النهضة الذي انطلقت فيه منذ سنة 2011 ولا يزال ساري المفعول إلى حدود اليوم"، مشيرًا إلى أن حركة النهضة هي حزب "حزب يعلن إيمانه بالتوافق والديموقراطيّة والإيمان بالاختلاف كلّما مرّ بفترة ضعف أو احتاج لتحالفات ليحكم ، لكنّه سرعان ما يستبدل خطابه المتسامح بآخر ثورجيّ إقصائيّ عنيف كلّما اقتربت الانتخابات بحثا عن استرداد خزّانه الانتخابيّ الكلاسيكيّ".





وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الولايات المتحدة أعلنت تقديم مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون دولار لدعم برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" للتحويلات النقدية الطارئة في اليمن، حيث قالت إن التمويل الجديد يكمل "أكثر من 2.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية الأمريكية منذ عام 2015.





دوليًا، اهتمت "الأنباء" بالبيان الذي أصدرته شركة مايكروسوفت وقالت فيه إن جماعة تسلل إلكتروني تتصل على ما يبدو بالحكومة الإيرانية حاولت اختراق حملة مرشح بانتخابات الرئاسة الأمريكية لكنها لم تفلح، مشيرةً إلى أنها رصدت نشاطا إلكترونيا "كبيرا" من جانب الجماعة التي استهدفت أيضا مسؤولين حاليين وسابقين بحكومة الولايات المتحدة وصحفيين يغطون أخبار السياسة العالمية وشخصيات إيرانية بارزة تقيم خارج الجمهورية الإسلامية.



