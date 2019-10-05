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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 5 - 10 - 2019 في مصر.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
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مي محمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، السبت 5 – 10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض "صدى البلد" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 5 – 10-2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 6 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيه
الفاصوليا: 18 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر


الليمون : 12 جنيهات
المانجو : 10 جنيهات
العنب: 6 جنيهات
التين : 9 جنيهات

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