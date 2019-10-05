من أصل 3 مليارات شيكل.. إسرائيل تقرر تحويل 1.8 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

وأضافت أن المبلغ الذي سيحول من أصل 3 مليارات شيكل للسلطة موجودة لدى إسرائيل.





جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ووزير مالية إسرائيل موشيه كحلون.

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل ستفرج عن مليار و800 مليون شيكل وتنقلها إلى حساب السلطة الفلسطينية.وأكد وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، أنه التقى أمس، الجمعة، وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وبحث معه في القضايا العالقة.وقال الشيخ: "التقيت يوم أمس، الخميس، مع وزير المالية الإسرائيلي، وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث جميع القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم".وأضاف الشيخ أنه "تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات السلطة المالية"، وفي الوقت نفسه أشار الوزير الشيخ إلى بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء، مع إصرار الجانب الفلسطيني على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن.