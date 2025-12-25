إعدام منتجات دواجن ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالوادي الجديد

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد ، بتنفيذ قرار النيابة العامة بإعدام كمية من دواجن منتهجة الصلاحية، بالإضافة مستحضرات التجميل غير الصالحة للاستخدام.

حيث تم إعدام:

1. منتجات الدواجن المنتهية الصلاحية:

كمية تقدر بحوالي ٥٠ كيلوجراماً من الدجاج المنتهية الصلاحية، تم ضبطها وتفصيلها كالآتي: ٣٠ فخذ دجاج بإجمالي ١٣ دجاجة، عدد (٤) دجاج بوزن ٢ كيلوجرام، عدد (٨) دجاج بوزن ٢ كيلوجرام، الإجمالي: ١٢ دجاجة كاملة

2.مستحضرات التجميل:

إجمالي ٤١ عبوة من أنواع مختلفة تشمل مزيلات وكريمات ومستحضرات تجميل أخرى، بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومخالفتها للشروط والمواصفات القياسية.

وذلك في إطار التكامل بين الجهات الرقابة ومؤسسات الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطن.

وتهيب مديرية التموين السادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528