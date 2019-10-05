Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة وماليزيا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى تقديم المملكة المتحدة منح للحصول على الماجستير Chevening Scholarships Programme في العديد من التخصصات المختلفة بالجامعات البريطانية للعام 2020 /2021.

وأضاف التقرير أن منح شيفننج الدراسية ممولة بالكامل، مما يتيح حرية التركيز على تحقيق الأهداف الأكاديمية وبناء علاقات إيجابية دائمة مع المملكة المتحدة ، وأن مكتب دول الكومنولث والدول الأجنبية يقدم تمويلًا لمنح شيفننج وتوفر هذه المنح فرصة للدراسة للحصول على درجة الماجستير لمدة عام فى إحدى جامعات المملكة المتحدة الرائدة للقيادات الشابة فى جميع المجالات ويبلغ عدد المنح المقدمة للدارسين من مصر حوالى 45 منحة.

وأوضح التقرير أن chevening هو برنامج للمنح الدراسية العالمية لحكومة المملكة المتحدة والذي يوفر لقادة المستقبل فرصة فريدة للدراسة في المملكة المتحدة ، وتُمنح هذه المنح الدراسية للمهنيين المتميزين من جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 5 نوفمبر القادم، ويتم التقدم الكترونيًا لمنح شيفنينج وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى www.chevening.org/apply.

كما تناول التقرير المنح المقدمة للطلاب الجامعيين المصريين من جامعة البخاري الدولية بماليزيا.

والتي شملت العديد من التخصصات المتنوعة كالآتي ( بكالوريوس إدارة الأعمال - بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق - بكالوريوس إدارة الأعمال والموارد البشرية ).

وأشار التقرير إلى أن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية، ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط الإلكترونى الموضح بعد:www.aiu.edu.my علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منح لدراسة الماجستير بالمملكة المتحدة.. تعرف عليها| خدمات

لطلاب الجامعات.. 11 منحة دراسية بماليزيا وإيطاليا.. تعرف عليها

التعليم العالي تعلن منحا دراسية بإسبانيا وهونج كونج.. تعرف على التفاصيل

منح لدراسة الماجستير فى بريطانيا.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

ليشاركوا في بناء بلدهم.. السفير البريطاني: نهدف للاستثمار في الطلاب المصريين

آخر موعد للتقديم لمنح شيفننج للحصول علي الماجستير بالمملكة المتحدة.. 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

اتحاد الصناعات: انخفاض قريب في أسعار مستلزمات البناء.. فيديو

أسباب العقم عند الرجال وأعراضه

الحسد.. تعرف على دعاء الوقاية منه فى الصباح

أسوان يمنح برزينتيشن حقوق رعاية الفريق هذا الموسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور

شعر إنسيابى وفستان أزرق.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها