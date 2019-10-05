تخريج أول دفعة دراسات عليا متخصصة في الاستشعار عن البعد بجامعة عين شمس

احتفلت الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء بتخريج الدفعة الأولى من خريجي أول دبلوم دراسات عليا مهني مصري فى مجالي الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين الهيئة وجامعة عين شمس والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.



وقال الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إنه حضر مناقشة مشروعات التخرج مع الدكتور عبد الناصر سنجاب ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث حكمت المشروعات من قبل نخبة من أساتذة متخصصين بالهيئة والجامعة وعدد من الجهات المعنية.



وأضاف أن مشروعات التخرج الثلاثة لهذا العام تعمل على حل مشاكل فعلية بالمجتمع المصري بالتعاون مع كيانات مهمة بالدولة، لافتا إلى نتائج تلك المشروعات استهدفت وضع أسلوب إدارة متطور للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وإدارة المرافق الحيوية بأحدث التقنيات والخرائط والصور الفضائية، إلى جانب تصور مستقبلي لإدارتها من خلال التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد، وذلك تحت إشراف 3 فرق عمل من نخبة أساتذة الهيئة وممثلي الكيانات بالدولة.



وأكد زهران أن تلك الدبلومة تهدف لتخريج محترف فى الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات، سواء كان خريج الجامعة أو المراكز البحثية، موضحا أن الدبلومة المهنية فى الاستشعار عن بعد تنفرد باحتوائها على منهج دراسى علمى شامل الجوانب النظرية ونظم المعلومات الجغرافية بحيث يوفر التدريب على المهارات العلمية والتطبيقية لخريجى الجامعات والكليات المختلفة فى موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات أو الذين ليس لهم علاقة بها مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم فى هذا المجال خاصة مع زيادة الطلب على المتخصصين والمهنيين فى جميع أنحاء العالم.



ولفت إلى أن الهيئة كانت قد عقدت بروتوكولا للتعاون مع جامعة عين شمس لتفعيل دبلوم مهني متخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة التطور في التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية من خلال منهج دراسي علمي متقدم يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي، ويتلقى الدارس الجزء النظرى بالجامعة والجزء العملى بالهيئة.



من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة إن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا مع اللواء محسن كمال الشورى رئيس الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات مرافق محافظة الجيزة يهدف إلى تنفيذ المشروعات البحثية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية.



وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون فى عدة مشروعات منها معالجة واستخدام صور الأقمار الصناعية، وتنفيذ برامج الأعمال المساحية ، ونظم المعلومات الجغرافية، وتنظيم الدورات التدريبية، والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات والندوات.

