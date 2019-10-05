نسخة طبق الأصل.. خالد منيب يغني جيت على بالي لعمه الراحل.. فيديو

حل الفنان الشاب خالد منيب ابن شقيق الراحل عامر منيب، مساء أمس، ضيفا على برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان.



وقام خالد، بغناء أغنية "جيت على بالي" لعمه الراحل عامر منيب بصوت يشبهه كثيرًا، حيث تقول كلمات الأغنية :"جيت على بالي كده من كام يوم .. قولت اما اسأل فينك .. وكلام بيني وبينك ..مقدرش انسى ايامي معاك وبتوحشني عنيك .. سلملي على عنيك الاتنين ده لحد ما نتقابل.. مهما الواحد قابل عمره ما ينسى اعز الناس لا ماتقولش ناسيه ده انا ديمًا أقول ياريتني معاك وانا لو مشغول مقدرش ف يوم انساك".



يذكر أن قدم خالد منيب، عدد من الأغاني الخاصة به منها: "ناويلي على ايه"، و"مفيش كلام يتقال"، و"التقل مزاج"، و"عارفة نفسها"، وغيرها من الأغاني.





