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تعليم

رئيس جامعة بنها يجري حركة تعيينات جديدة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عددا من قرارات التعيين الجديدة التي نصت على تعيين الدكتور محمد يوسف الأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم، وتجديد تكليف الدكتور خالد عيسوي الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية بكلية الهندسة بشبرا منسقا عاما للأنشطة والمشروعات والمبادرات ومدير مشروع الأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما أصدر السعيد قرارا بتجديد تكليف الدكتور رؤوف توفيق الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بشبرا بالإشراف علي إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل بالجامعة ، بالاضافة إلى تجديد تكليف الدكتور أحمد عبد الفتاح البيطار الأستاذ بكلية الهندسة ببنها مشرفا عاما لمركز استخراج الشهادات الموحد بالجامعة .

وتضمن القرار أيضا تجديد تكليف الدكتور علاء الدين متولي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ببنها بالإشراف علي مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية ، وتكليف الدكتور هيثم شحاته الأستاذ بقسم الأراضى بكلية الزراعة بمشتهر للعمل مديرا لمركز الخدمة للمعلومات والخدمات البحثية بالجامعة.

وشمل القرار الذى أصدره رئيس الجامعة تكليف كلا من الدكتور أشرف عواد عبد التواب مشرفا عاما علي مدينة كفر سعد ، والدكتور راشد عبد الفتاح زغلول مشرفا عاما علي مدينة مشتهر ، والدكتور طه حسن مختار مشرفا عاما علي مدينة طوخ ، وكذلك تكليف قيام الدكتور محمد أحمد عبود الأستاذ المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بأعمال رئيس مجلس القسم.
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