هكذا تجاوزت كايلي جينر انفصالها عن ترافيس سكووت.. صور

ازداد نشاط وتفاعل نجمة تليفزيون كايلي جينر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد مرور أيام قليلة على انفصالها عن حبيبها مغني الراب الشهير ترافيس سكووت.



ونشرت كايلي جينر على مدار الساعات الماضية صورا لها مرتدية ملابس رياضية، وقبلها فيديو لابنتها ستورمي وهي تلهو في حديقة الأطفال، وفيديو آخر يجمع ستورمي بابنة شقيقتها كلوي كارداشيان "ترو" لتعكس أنها متمساكة بعد الانفصال وأسرتها حولها.



ويأتي ذلك بعد انفصال كايلي جينر عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.



كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.



يذكر أن آخر مرة شوهد فيها الاثنان معًا كانت في 27 أغسطس الماضي خلال العرض الأول لفيلم وثائقي عن حياة سكوت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



يشار إلى أن كايلي كانت على علاقة بمغني الراب تيجا في الفترة من 2014 حتى 2017.

