جامعة المنيا تكرم طلابها المشاركين بأسبوع الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة

كرمت جامعة المنيا عددًا من النماذج الطلابية المتميزة من طلاب الجامعة من متحدي الإعاقة، الذين شاركوا وحصلوا على ميداليات ومراكز متقدمة خلال منافسات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، الذي أُقيم بجامعة المنوفية خلال الفترة من 1 إلى 6 من سبتمبر الماضي، بمشاركة ما يقرب من 1500 طالب وطالبة بالجامعات المصرية.



وخلال التكريم وجه الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة شكره للطلاب، لتمثيلهم المشرف لجامعتهم معبرًا لهم عن سعادته البالغة بمشاركتهم المُتميزة بين الجامعات المصرية وبما حققوه من مراكز، وحصدهم للعديد من الميداليات، مؤكدًا أن الجامعة تُولي رعايتها الكاملة بالطلاب من متحدي الإعاقة، حيث كان لها السبق منذ تَوجيهات الدولة للعناية بالأشخاص ذوي الاعاقة، وإعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، أن تُنظم في رحابها الأسبوع الأول لهم، ثم إنشائها لمركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة، حرصًا منها على صقل مواهب أبنائها الطلاب واستثمار قدراتهم بما يُحقق أقصى استفادة لهم.



وأضاف الدكتور"عبد النبي" أن الجامعة تحرص على المشاركة بطلابها في كبرى المسابقات والمنافسات والأنشطة الداخلية والقمية، لكونها وسيلة للتعبير عن ذاتهم وإطلاق طاقاتهم، وطريقًا لتكوين حياتهم وتأهيلهم وتمكينهم.



تجدر الإشارة إلى أن الطلاب متحدي الإعاقة بجامعة المنيا قد حصدوا خلال مشاركتهم بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية، 18 ميدالية ذهبية، وفضية، وبرونزية، بالإضافة إلى شهادات التميز وذلك خلال منافستهم في المجالات الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية، والجوالة، علاوة على حصولهم على الكأس العام في النشاط العلمي.



وشهد التكريم أميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ويسري خلاف مدير مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة بجامعة المنيا.



