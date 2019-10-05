شعب لا يعرف المستحيل ندوة بجامعة القاهرة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تنظم جامعة القاهرة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الساعة 12 ظهر الاثنين 7 أكتوبر، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وتتضمن الاحتفالية ندوة بعنوان "شعب لا يعرف المستحيل"، يشارك فيها الكاتبان الصحفيان إبراهيم حجازي، أحد ضباط حرب أكتوبر، وعبده مباشر، المراسل الحربي للأهرام في حرب أكتوبر، يعقبها حفل فني لأوركسترا وكورال جامعة القاهرة.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة حريصة على إحياء ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخرا لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.