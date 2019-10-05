أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على مباراة أسوان

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم يتعامل مع مباراة أسوان التي تقام اليوم باهتمام شديد واحترام كبير للمنافس، ويعتبرها خطوة مهمة في مسيرة الدوري.





وأوضح أن المباراة تقام في ظروف صعبة في ظل خوض اللقاء وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، لافتًا إلى أن حالة أرضية ملعب المباراة ليست على المستوى المناسب.





وأضاف أن الفريق يخوض اللقاء وسط تلاحم شديد للمباريات، وهو ما يؤثر على الحالة البدنية للاعبين، فيما شدد على أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه.