شمال سيناء تدعم مواطنيها.. إنشاء سوق للجملة غرب مدينة العريش بـ 167 مليون جنيه.. وخطة لتطوير ورفع كفاءة جميع الأسواق بالمحافظة

خطة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق بشمال سيناء

إنشاء سوق للجملة غرب مدينة العريش بتكلفة 167 مليون جنيه

أسواق أسبوعية تعكس الحالة الاقتصادية لغالبية فئات المجتمع

تطوير ورفع كفاءة سوق مدينة بئر العبد القديم



تستعد محافظة شمال سيناء حاليا لإنشاء سوق للجملة غرب مدينة العريش، بتكلفة 167 مليون جنيه لحل مشكلة السوق القديم من أجل خدمة الأهالي والتجار، وتوفير كافة احتياجات المحافظة من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة .



وأكد اللواء محمد شوشة المحافظ ، بأن السوق سيحدث طفرة تغيير كبيرة فى المحافظة وذلك بإيجاد وسائل لحفظ الخضروات والفاكهة ، وسيتم توزيع المحلات وفق آلية تنظمها المحافظة فور الانتهاء من التجهيزات للمباني والمقرات وأعمال خدمات توصيل المياه والكهرباء واكتمال شبكة الطرق . وأنه من المقرر الانتهاء من السوق نهاية العام الجارى 2019م .



وقال المهندس محمد رضوان، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة ،أنه تم الانتهاء من من مبنى التأمينات والشهر العقارى، وغرف ثلاجات بلوك ، و 2 مبنى محلات بيع الفوارغ، ومبنى المحلات الخدمية، ومبنى محلات معارض خضار وفاكهة، و3 مجمع مطاعم وكافتيريا، والمبنى الإدارى، والخزان، ومبنى معارض لحوم، ومبنى معارض اسماك، والمسجد.

وتابع، أنه تم عمل طريق بطول 850 مترا بمحاذاة السور الخارجى والبوابات ضمن سلسلة طرق تربط بين المنشآت والبوابة الرئيسية والطرق الموصلة للسوق لتسهيل حركة التنقل ووصول سيارات النقل والمغادرة .



ومن جانبه قال العميد ماجد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش شمال سيناء ، أنه يجري حاليا دراسة تأجير محلات سوق عاطف السادات للتجار ، ويجري طرح باقي المحلات للباعة الجائلين في مختلف الأسواق للحد من انتشارهم في الشوارع وقيامهم باحتلال الأرصفة والميادين للبقاء عليها خالية دون اي إشغالات وقد تم إعداد بدائل لطرح هذه الأسواق من أجل استغلالها وتحقيق عائد للدولة وذلك بعد العرض على اللواء المحافظ للموافقة على الدراسة .



ووضع مجلس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، رؤية لمخطط يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة سوق المدينة القديم. وعاينت لجنة من الإدارة الهندسية، السوق القديم؛ لرفع كفاءة السوق ووضع نقاط لإمكانية تطويره ليشمل كافة الباعة الجائلين وسوق السمك والدواجن الحية، وتوفير مصلى وبوفيه خاص بالسوق وتوفير دورات المياه، وإعادة الهيكلة التامة للسوق القديم.



وتتميز مراكز شمال سيناء بوجود أسواق أسبوعية في كل مدينة وبعض القرى وهي تعكس الحالة الاقتصادية المتواضعة للأغلبية من المجتمع , لأنها تبيع السلع بأسعار أرخص مقارنة بالأسواق الكبيرة في المدن ، كما يشير الي ذلك الحاج ماهر عبد الله بدوي. ولفت الي ان أسعار السوق الشعبي يتناسب مع هذه الأغلبية، التي تجد نفسها قادرة على شراء احتياجاتها من هذه الأسواق، ولذا هي تلقى قبولا كبيرا من الناس.



ومن أشهر أسواق شمال سيناء سوق الخميس في العريش والثلاثاء في الشيخ زويد، وسوق السبت في رفح وسوق الاثنين في قرية الجورة وسوق الأربعاء في بئر العبد وسوق الأحد في قرية أبو طويلة، ويشارك فيها التجار من المحافظة و آخرين يفدون خصيصا من المحافظات المجاورة.