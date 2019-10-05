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رياضة

مكان جديد.. مهام خاصة لـ زيزو فى مباراة الزمالك وإف سى مصر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:38 م
زيزو
زيزو
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
اقترب أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في مركز خط الوسط المدافع مرة أخرى، خلال مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام إف سي مصر.

ويتقابل الزمالك مع أف سي مصر، غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد السلام.

وتأتي مشاركة "زيزو" في هذا المركز نتيجة غياب طارق حامد للإيقاف بسبب تعرضه للطرد عقب انتهاء مباراة المقاصة الماضية.

وشارك "زيزو" في مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الأولى من الدوري في نفس المركز، بسبب غياب طارق حامد أيضا للإيقاف.

وقدم "زيزو" مستوى طيب خلال مباراة زعيم الثغر مع التونسي فرجاني ساسي، الذي عاونه في قيادة خط وسط الزمالك.

ويفتقد الزمالك لخدمات ثنائي الوسط محمد حسن ومحمود عبدالعزيز بسبب الإصابة، وهو ما يجعل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مضطر للاعتماد على "زيزو" في مركز الوسط المدافع.
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