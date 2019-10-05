مكان جديد.. مهام خاصة لـ زيزو فى مباراة الزمالك وإف سى مصر

اقترب أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في مركز خط الوسط المدافع مرة أخرى، خلال مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام إف سي مصر.





ويتقابل الزمالك مع أف سي مصر، غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد السلام.





وتأتي مشاركة "زيزو" في هذا المركز نتيجة غياب طارق حامد للإيقاف بسبب تعرضه للطرد عقب انتهاء مباراة المقاصة الماضية.





وشارك "زيزو" في مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الأولى من الدوري في نفس المركز، بسبب غياب طارق حامد أيضا للإيقاف.





وقدم "زيزو" مستوى طيب خلال مباراة زعيم الثغر مع التونسي فرجاني ساسي، الذي عاونه في قيادة خط وسط الزمالك.



