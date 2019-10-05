مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نادي إف سي مصر بالجولة الثالثة للدوري

استقر الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك على إجراء تعديلات كثيرة فى التشكيل الرسمى للفريق الأبيض الذى سيخوض به مواجهة نادي إف سي مصر فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز موسم 2019-2020 والمقرر لها غدا .



وسيدفع ميتشو بأحمد سيد زيزو فى مركز الديفندر الثانى خلفا لطارق حامد الذي تعرض للإيقاف بداعى حصوله على الإنذار الثانى عقب مشادة مع حسنى فتحى لاعب مصر للمقاصة عقب نهاية اللقاء.



كما يفكر ميتشو المدير الفنى للزمالك الدفع بالثلاثي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وكريم بامبو من بداية اللقاء كمثلث هجومى خلف مصطفى محمد فى الهجوم .



وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى للدورى بهدف مصطفى محمد قبل أن يحصد النقطة السادسة بالفوز على المقاصة بهدف أحمد سيد زيزو فى الجولة الثانية للبطولة .

