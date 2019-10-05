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رياضة

لاعب النصر.. الصحافة السعودية تكشف حقيقة اعتزال إبراهيم غالب نهائيا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:24 م
حقيقة اعتزال إبراهيم
حقيقة اعتزال إبراهيم غالب لاعب نادي النصر السعودي
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية أخبارا تفيد بقرار اللاعب السعودي إبراهيم غالب، لاعب نادي الفيصلي، ولاعب نادي النصر ومنتخب السعودية السابق، اعتزال كرة القدم نهائيا.

ومع انتشار هذه الأخبار تصدر اللاعب السعودي اهتمامات السعوديين وكان ضمن الأكثر بحثا على «جوجل السعودية»، حيث شكَّلت أخبار اعتزاله صدمه لمجتمع كرة القدم السعودي.

وكان اللاعب إبراهيم غالب طالب بفسخ عقده مع نادي الفيصلي، وذلك نظرا لإصابته الأخيرة وبعض الظروف العائلية الخاصة به.

وعن أخبار اعتزال إبراهيم غالب لكره القدم نهائيا، فقد نفاها فيصل الشبرمي، وكيل أعمال لاعب وسط نادي النصر السابق، في تصريحات تليفزيونية بحسب موقع «سعودي» الرياضي.

ورغم نفي الاعتزال النهائي، إلا أن وكيل أعمال إبراهيم غالب أكد على صعوبة عودة اللاعب السعودي إلى الملاعب في الموسم الرياضي الحالي، نظرا لإصابته التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في الأيام القادمة في الركبة.

وأشار إلى أنه لا توجد أزمة بين اللاعب وناديه الجديد الفيصلي؛ حيث قام اللاعب إبراهيم غالب بالتوقيع على عقد انتقاله إليه، وسافر فعليا للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد في سلوفينيا، ولكن الإصابة وظروفه العائلية، جعلته يطلب فسخ عقده.

وبدأ إبراهيم غالب (29 عاما)، مسيرته الكروية في صفوف نادي النصر السعودي في الفريق الأول عام 2009، ثم انتقل في الصيف الحالي إلى نادي الفيصلي، إلا أن إصابته وظروفه العائلية اضطرته لطلب فسخ العقد مع ناديه الجديد.
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