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فن

أنغام تحيى حفلا غنائيا في الكويت بصحبة وائل جسار نوفمبر المقبل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:37 م
أنغام
أنغام
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شيرى نبيل
تحيى الفنانة أنغام حفلا غنائيا في دولة الكويت، بصحبة المطرب وائل جسار، يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر بفندق الجميرا.

من ناحية آخري طرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدا".

ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك ، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا.


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